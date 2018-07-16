Более 800 юнармейцев примут участие в конкурсе «Дорога победителей»

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . Более 800 юнармейцев из 85 регионов России примут участие в конкурсе «Дорога победителей», военно-исторической реконструкции, а также отработают навыки боевой и строевой подготовки в финале военно-спортивной игры «Победа», сообщила журналистам на пресс-конференции руководитель аппарата движения «Юнармия» олимпийская чемпионка Елена Слесаренко

По ее словам, заключительный этап всероссийской игры пройдет на территории подмосковного парка «Патриот» с 18 по 21 июля.

"Старт игре даст статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков. В прошлом году в игре участвовали 63 команды, в этом году — уже 85 команд — из всех регионов страны. В парке «Патриот» будет создана атмосфера, которая вызовет у ребят особые чувства и эмоции, которые помогут им думать в правильном направлении для решения конкурсных заданий в рамках игры", — рассказала она.

По словам Слесаренко, конкурсная программа представлена шестью дисциплинами. Конкурс «Дорога победителей» будет организован в зоне, где в прошлом году развернулась масштабная военно-историческая реконструкция «Штурм Берлина». Кроме того, один из этапов игры пройдет в «Партизанской деревне» в виде интерактивных тестовых заданий. Форму тестов разрабатывали совместно с министерством просвещения. «В этом году задания конкурса будут не традиционные — на знание истории, имен, каких-то дат, а на логику, действия и принятие решений в различных нестандартных ситуациях», — отметила Слесаренко.

Участниками военно-спортивной игры «Победа» стали юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций. В этом году в муниципальных этапах игры приняло участие более 136 тысяч человек, а на региональном — около 15 тысяч. Отборочные соревнования проходили на базе центров военно-патриотического воспитания, школ, воинских частей и полигонов военных округов. Финал «Победы» пройдет на территории подмосковного парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и в Таманской дивизии в Алабино.