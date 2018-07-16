Азарова и Лапушкину просят оставить ограждения вдоль трамвайных путей в центре Самары

Ограждения установили на Галактионовской и Красноармейской

Напомним, оборудование установили на улицах Галактионовской и Красноармейской на время чемпионата мира по футболу, дабы обеспечить безопасность пешеходов.

— Ограждения показали свою эффективность. Трамвайное движение стало быстрее и стабильнее, — считает Андрей Ишмуратов.

Ответа на предложение пока не поступило. Но в городе уже начали постепенно восстанавливать прежнюю схему движения транспорта. Правда, до 26 июля останутся перекрытыми участки Вилоновской (от Чапаевской до Галактионовской) и Красноармейской (от Чапаевской до Галактионовской). 63.ru публиковал информацию о том, как будет работать общественный транспорт в этот период.