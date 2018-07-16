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Азарова и Лапушкину просят оставить ограждения вдоль трамвайных путей в центре Самары
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Азарова и Лапушкину просят оставить ограждения вдоль трамвайных путей в центре Самары 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Ограждения установили на Галактионовской и Красноармейской
С интересной инициативой руководитель центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов обратился к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову и главе столицы региона Елене Лапушкиной. Он попросил оставить ограждения вдоль трамвайных путей.
Напомним, оборудование установили на улицах Галактионовской и Красноармейской на время чемпионата мира по футболу, дабы обеспечить безопасность пешеходов.
— Ограждения показали свою эффективность. Трамвайное движение стало быстрее и стабильнее, — считает Андрей Ишмуратов.
Ответа на предложение пока не поступило. Но в городе уже начали постепенно восстанавливать прежнюю схему движения транспорта. Правда, до 26 июля останутся перекрытыми участки Вилоновской (от Чапаевской до Галактионовской) и Красноармейской (от Чапаевской до Галактионовской). 63.ru публиковал информацию о том, как будет работать общественный транспорт в этот период.
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