4 августа Джабар Аскеров вступит в чемпионское Гран-При

Основатель Vityaz Fight Эдуард Филбегер поделился ближайшими планами легенды тайского бокса Джабара Аскерова, который представляет его команду.

«4 августа Джабар вступает в Гран-При китайского промоушена WLF, где поборется за титул чемпиона в категории до 67 килограммов. Несмотря на мнение злостных критиков, он не собирается завязывать с боями и вполне может завоевать для себя очередной пояс престижной организации. Я уверен, что ему это по силам. Джабар — боец старой школы, и его тяжело чем-то удивить, тем более, когда он в потрясающей форме, как сейчас» — приводит слова Фиобегера корреспондент Sport24.ru Ярослав Степанов.