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4 августа Джабар Аскеров вступит в чемпионское Гран-При
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4 августа Джабар Аскеров вступит в чемпионское Гран-При 

SPORT24.ru 1 час назад
Основатель Vityaz Fight Эдуард Филбегер поделился ближайшими планами легенды тайского бокса Джабара Аскерова, который представляет его команду.
«4 августа Джабар вступает в Гран-При китайского промоушена WLF, где поборется за титул чемпиона в категории до 67 килограммов. Несмотря на мнение злостных критиков, он не собирается завязывать с боями и вполне может завоевать для себя очередной пояс престижной организации. Я уверен, что ему это по силам. Джабар — боец старой школы, и его тяжело чем-то удивить, тем более, когда он в потрясающей форме, как сейчас» — приводит слова Фиобегера корреспондент Sport24.ru Ярослав Степанов.
WLF — один из самых старейших и авторитетных промоушенов Китая, организующий бои как по правилам профессионального кикбоксинга, так и по ММА. Единственным россиянином, сумевшим стать чемпионом WLF в разделе кикбоксинг, является Шамиль Гасанбеков.
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