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Мужчина признался в попытке изнасилования пенсионерки на востоке Москвы
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Мужчина признался в попытке изнасилования пенсионерки на востоке Москвы 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В столичном районе Новокосино полиция задержала 29-летнего мужчину, которого обвиняют в попытке изнасилования.
Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в правоохранительных органах, задержанный мужчина признался в попытке изнасилования своей соседки.
«Прибывший наряд полиции задержал на месте 29-летнего жильца дома, который в лифте пытался изнасиловать свою 56-летнюю соседку по этажу. Пенсионерке удалось избежать надругательства, а мужчина дал признательные показания», — говорится в сообщении.
В полицию обратилась диспетчер ГБУ «Жилищник», которая услышала крики в лифте. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на изнасилование.
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