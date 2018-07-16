Мужчина признался в попытке изнасилования пенсионерки на востоке Москвы

В столичном районе Новокосино полиция задержала 29-летнего мужчину, которого обвиняют в попытке изнасилования.

Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в правоохранительных органах, задержанный мужчина признался в попытке изнасилования своей соседки.

«Прибывший наряд полиции задержал на месте 29-летнего жильца дома, который в лифте пытался изнасиловать свою 56-летнюю соседку по этажу. Пенсионерке удалось избежать надругательства, а мужчина дал признательные показания», — говорится в сообщении.

В полицию обратилась диспетчер ГБУ «Жилищник», которая услышала крики в лифте. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на изнасилование.