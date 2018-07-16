Матовников обсудил противопаводковые мероприятия с главой КБР

Александр Матовников обсудил паводковую обстановку с главой КБР Юрием Коковым, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы республики.

Полномочный представитель президента приехал в Кабардино-Балкарию, чтобы обсудить реализацию майских указов и социально-экономическое развитие региона. На встрече с главой республики Юрием Коковым Александр Матовников поднял тему преодоления последствий ЧС в Кабардино-Балкарии. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в нескольких районах республики после осложнения паводковой обстановки и неблагоприятных погодных условий.