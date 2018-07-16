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Матовников обсудил противопаводковые мероприятия с главой КБР
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Матовников обсудил противопаводковые мероприятия с главой КБР 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Александр Матовников обсудил паводковую обстановку с главой КБР Юрием Коковым, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы республики.
Полномочный представитель президента приехал в Кабардино-Балкарию, чтобы обсудить реализацию майских указов и социально-экономическое развитие региона. На встрече с главой республики Юрием Коковым Александр Матовников поднял тему преодоления последствий ЧС в Кабардино-Балкарии. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в нескольких районах республики после осложнения паводковой обстановки и неблагоприятных погодных условий.
Также полпред Александр Матовников встретится с главами республиканского правительства, правоохранительных органов и силовых структур, чтобы обсудить дальнейшее развитие КБР и обеспечение безопасности населения. Кроме того, у Матовникова запланирована встреча с представителями местного духовенства и экскурсия по социальным учреждениям республики.
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