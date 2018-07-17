На водоемах ВАО в выходные спасены три человека

В прошедшие выходные спасатели из ВАО вытащили из воды трех человек — двое из них купались в запрещенных местах.

15 июля на Белом озере дежурная смена поисково-спасательной станции «Косино» во время патрулирования заметила тонущего подростка. В 25 метрах от берега спасатели подняли на борт молодого человека — у него свело ногу. На берегу спасенного осмотрела бригада скорой помощи. От госпитализации юноша отказался.

В этот же день на Терлецком пруду №3 в 150 метрах от поисково-спасательной станции мужчина купался в запрещенном месте. В 10 метрах от берега пловец почувствовал себя плохо и стал звать на помощь. Спасатели ПСС «Терлецкая» оперативно прибыли на помощь и доставили пострадавшего на станцию, где оказали ему первую помощь.

В этом же пруду в состоянии сильного алкогольного опьянения купался еще один мужчина. Горе-купальщик заплыл далеко от берега и не мог самостоятельно вернуться на берег. Сотрудники поисково-спасательной станции оказали ему помощь и вытащили мужчину из воды.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО