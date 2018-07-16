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Как в Outlook включить отображение только непрочитанных сообщений
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Как в Outlook включить отображение только непрочитанных сообщений 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Входящая почта становится немного нагляднее при отображении только непрочитанных писем. Это можно настроить несколькими щелчками мыши.
Щелкните на вкладке «Главная», затем в правом верхнему углу — на маленькую стрелку рядом с пунктом «Фильтр почты» и в выпадающем меню — на пункте «Непрочитанные». Через некоторое время будут отображены только непрочитанные сообщения. Подсказка: в качестве альтернативы вы можете щелкнуть в поле «Поиск в текущем почтовом ящике» поверх перечня электронных ящиков и ввести значение «непрочитанные:нет» без кавычек и без пробела перед «нет».
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