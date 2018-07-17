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Рыболовецкая артель «Орион» планирует запустить цех полуфабрикатов на Ямале
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Рыболовецкая артель «Орион» планирует запустить цех полуфабрикатов на Ямале 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Рыболовецкая артель «Орион» в Ямало-Ненецком автономном округе запустит цех полуфабрикатов, в котором будут выпускаться пельмени, котлеты и другая продукция, сообщает правительство округа.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил производство рыболовецкой артели «Орион» в Салехарде. Во время визита главу округа сопровождал первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников. Как рассказал директор завода Олег Мамеев, в 2018 году артель приступила к выпуску деликатесного эксклюзива — консервированной осетрины, сырье для которой приобретается на салехардской осетровой ферме.
"Сейчас прорабатываются вопросы о поставке ямальской продукции торговым представителям из Москвы, и рассматривается возможность выхода на рынки Екатеринбурга и Тюмени. В ближайших планах — запустить цех полуфабрикатов, в котором будут выпускаться пельмени, котлеты и прочая продукция", — приводятся в сообщении слова Мамеева.
В 2017 году рыболовецкая артель запустила в Салехарде цех консервной продукции, которая реализуется на территории окружного центра, Лабытнанги, Надыма, нескольких ямальских поселков, а также Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа. Частный рыбозавод выпускает 50 видов консервов, около 45 наименований копченой и вяленой продукции, а также восемь видов пресервов и девять полуфабрикатов.
"Рыбохозяйственный комплекс является неотъемлемой составляющей продовольственной безопасности Ямала. Наша главная цель — сохранить позитивную динамику, которую отрасль демонстрирует в последние годы. Нужно обсуждать вопросы, связанные с квотированием и субсидированием рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. Среди важных тем остаются обновление флота рыбаков и те законодательные инициативы, которые мы формируем на региональном и федеральном уровнях", — цитирует Артюхова правительство.
"Орион" в числе прочих предприятий имеет возможность пользоваться окружной поддержкой для развития производства. Грантовая поддержка в регионе осуществляется по ряду критериев, среди которых — стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, поддержка важных для региона отраслей экономики, в том числе, связанных с обеспечением продовольственной безопасности и тех, где заняты представители коренных малочисленных народов Севера, уточняют власти.
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