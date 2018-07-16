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Пельмени, котлеты и другие вкусняшки. Салехардский «Орион» расширяет ассортимент
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Пельмени, котлеты и другие вкусняшки. Салехардский «Орион» расширяет ассортимент 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и его первый заместитель Алексей Ситников посетили производство рыболовецкой артели «Орион» в Салехарде.
«Рыбохозяйственный комплекс является неотъемлемой составляющей продовольственной безопасности Ямала. Наша главная цель сохранить позитивную динамику, которую отрасль демонстрирует в последние годы. Нужно обсуждать вопросы, связанные с квотированием и субсидированием рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. Среди важных тем остаются обновление флота рыбаков и те законодательные инициативы, которые мы формируем на региональном и федеральном уровнях», — сказал Дмитрий Артюхов.
В 2017 году рыболовецкая артель запустила в Салехарде цех консервной продукции, которая реализуется на территории окружной столицы, Лабытнанги, Надыма, нескольких ямальских поселков, а также Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщает пресс-служба главы региона, частный рыбозавод выпускает 50 видов консервов, около 45 наименований копченой и вяленой продукции, а также восемь видов пресервов и девять полуфабрикатов.
Как рассказал директор завода Олег Мамеев, в 2018 году артель приступила к выпуску деликатесного эксклюзива — консервированной осетрины, сырьё для которой приобретают на салехардской осетровой ферме.
«Сейчас прорабатываются вопросы о поставке ямальской продукции торговым представителям из Москвы, рассматривается возможность выхода на рынки Екатеринбурга и Тюмени. В ближайших планах запустить цех полуфабрикатов, в котором будут выпускаться пельмени, котлеты и прочая продукция», — сказал он.
Отметим, «Орион» в числе прочих предприятий может пользоваться окружной поддержкой для развития производства. Грантовая поддержка в регионе осуществляется по ряду критериев, среди которых — стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, поддержка важных для региона отраслей экономики, в том числе, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, и тех, где заняты представители коренных малочисленных народов Севера.
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