Пельмени, котлеты и другие вкусняшки. Салехардский «Орион» расширяет ассортимент

Временно исполняющий обязанности губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и его первый заместитель Алексей Ситников посетили производство рыболовецкой артели «Орион» в Салехарде

«Рыбохозяйственный комплекс является неотъемлемой составляющей продовольственной безопасности Ямала. Наша главная цель сохранить позитивную динамику, которую отрасль демонстрирует в последние годы. Нужно обсуждать вопросы, связанные с квотированием и субсидированием рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. Среди важных тем остаются обновление флота рыбаков и те законодательные инициативы, которые мы формируем на региональном и федеральном уровнях», — сказал Дмитрий Артюхов.

В 2017 году рыболовецкая артель запустила в Салехарде цех консервной продукции, которая реализуется на территории окружной столицы, Лабытнанги Надыма , нескольких ямальских поселков, а также Тюмени Ханты-Мансийского автономного округа . Как сообщает пресс-служба главы региона, частный рыбозавод выпускает 50 видов консервов, около 45 наименований копченой и вяленой продукции, а также восемь видов пресервов и девять полуфабрикатов.

Как рассказал директор завода Олег Мамеев, в 2018 году артель приступила к выпуску деликатесного эксклюзива — консервированной осетрины, сырьё для которой приобретают на салехардской осетровой ферме.

«Сейчас прорабатываются вопросы о поставке ямальской продукции торговым представителям из Москвы , рассматривается возможность выхода на рынки Екатеринбурга и Тюмени. В ближайших планах запустить цех полуфабрикатов, в котором будут выпускаться пельмени, котлеты и прочая продукция», — сказал он.

Отметим, «Орион» в числе прочих предприятий может пользоваться окружной поддержкой для развития производства. Грантовая поддержка в регионе осуществляется по ряду критериев, среди которых — стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, поддержка важных для региона отраслей экономики, в том числе, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, и тех, где заняты представители коренных малочисленных народов Севера.