Ещё
В Оренбуржье осудят рабочего, по вине которого погиб человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбуржье осудят рабочего, по вине которого погиб человек 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
СК по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела в отношении помощника бурильщика, из-за халатности которого погиб рабочий.
Как сообщают в ведомстве, 18 марта 2018 года 27-летний обвиняемый работал на скважине Бобровского нефтяного месторождения в 6 км от села Савельевка Курманаевского района. Там проводился демонтаж подъемного агрегата. Обвиняемый плохо подцепил кабельный ролик, из-за чего он сорвался и упал на потерпевшего, находившегося в скважине. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвердительным обвинением передано в суд.
ProOren: последние новости
СГЦ «Вишневский» предложил областному Минсельхозу вернуть часть субсидий На лето в Оренбурге трудоустроились больше 500 подростков Виновный в смерти оренбурженки водитель автобуса получил два года тюрьмы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу283
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина434
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»204
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным46
Туринская плащаница оказалась подделкой
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение