В Оренбуржье осудят рабочего, по вине которого погиб человек

СК по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела в отношении помощника бурильщика, из-за халатности которого погиб рабочий.

Как сообщают в ведомстве, 18 марта 2018 года 27-летний обвиняемый работал на скважине Бобровского нефтяного месторождения в 6 км от села Савельевка Курманаевского района. Там проводился демонтаж подъемного агрегата. Обвиняемый плохо подцепил кабельный ролик, из-за чего он сорвался и упал на потерпевшего, находившегося в скважине. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвердительным обвинением передано в суд.