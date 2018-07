Забастовка норвежских нефтяников становится более масштабной

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. Норвежский профсоюз, представляющий рабочих нефтегазового сектора, в понедельник санкционировал более масштабную забастовку, так как достичь соглашения о зарплатах и пенсионных выплатах с компаниями не удалось. К забастовке подключаются рабочие еще 881 нефтяной скважины, сообщает Dow Jones.

В прошлый вторник началась забастовка рабочих 700 скважин, так как профсоюз не устроили предложения Норвежской ассоциации судовладельцев, объединяющей компании транспортного сектора и морской добычи.

В воскресенье стороны на переговорах не смогли достичь компромисса, и, как и ожидалось, было решено расширить забастовку.

"Мы вполне уверены в том, что делаем", — отметил представитель профсоюза Рой Александерсен в интервью Wall Street Journal

Среди бастующих — персонал скважин, операторами которых являются такие компании как Archer Ltd. (ARCHER.OS), Transocean Ltd. (RIG), Songa Offshore, Odfjell Drilling Ltd. (ODL.OS) и Saipem S. p. A (SPM.MI).