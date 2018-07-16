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Из-за ремонта моста движение ограничат на трассе Екатеринбург-Тюмень
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Из-за ремонта моста движение ограничат на трассе Екатеринбург-Тюмень 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Из-за ремонта моста на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничат движение автомобилей. Ограничения продлятся совсем недолго, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал».
Изменения в движении на федеральной трассе произойдут с 16 по 19 июля. Как сообщают в Уралуправтодоре, ограничения будут связаны с ремонтом путепровода на подъезде к улице Кунавина в Богдановиче. В это время на трассе ведут реверсивное движение.
Отметим, реверсивное движение предполагает специально выделенные потоки, движение на которых не является постоянным и меняется в зависимости от дорожных условий, потока машин или времени суток. Обозначают реверсивные полосы двойной прерывистой линией.
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