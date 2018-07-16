Из-за ремонта моста движение ограничат на трассе Екатеринбург-Тюмень

Из-за ремонта моста на трассе Екатеринбург Тюмень ограничат движение автомобилей. Ограничения продлятся совсем недолго, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал»

Изменения в движении на федеральной трассе произойдут с 16 по 19 июля. Как сообщают в Уралуправтодоре, ограничения будут связаны с ремонтом путепровода на подъезде к улице Кунавина в Богдановиче . В это время на трассе ведут реверсивное движение.

Отметим, реверсивное движение предполагает специально выделенные потоки, движение на которых не является постоянным и меняется в зависимости от дорожных условий, потока машин или времени суток. Обозначают реверсивные полосы двойной прерывистой линией.