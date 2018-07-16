Спешившая на праздник жительница Удмуртии попыталась подкупить инспектора ДПС

На дороге в Завьяловском районе женщина пересекла двойную сплошную линию. Когда ее остановили сотрудники ДПС и приступили к оформлению нарушения, женщина, боясь опоздать, попыталась дать взятку — 1000 рублей.

По факту мелкого взяточничества возбуждено уголовное дело. В рамках расследования у женщины изъяли деньги, которыми она хотела откупиться. За проступок организатору праздников грозит до одного года лишения свободы.