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Спешившая на праздник жительница Удмуртии попыталась подкупить инспектора ДПС
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Спешившая на праздник жительница Удмуртии попыталась подкупить инспектора ДПС 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии организатор праздников попалась на взятке инспектору ДПС. Жительница Ижевска спешила в Сарапул на юбилей, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
На дороге в Завьяловском районе женщина пересекла двойную сплошную линию. Когда ее остановили сотрудники ДПС и приступили к оформлению нарушения, женщина, боясь опоздать, попыталась дать взятку — 1000 рублей.
По факту мелкого взяточничества возбуждено уголовное дело. В рамках расследования у женщины изъяли деньги, которыми она хотела откупиться. За проступок организатору праздников грозит до одного года лишения свободы.
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