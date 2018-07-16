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В Саратовской области молочный завод не соблюдал санитарные правила
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В Саратовской области молочный завод не соблюдал санитарные правила 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В ходе проверки прокуратурой Романовского молочного завода выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, молоковозы находились на площадке без навеса с возможным попаданием осадков при приемке молока; при входе в цеха и бытовые помещения дезинфицирующие коврики не пропитаны дезинфицирующим средством. У рабочих мест отсутствуют графики и режимы мойки оборудования; внутренняя сторона оконных рам в производственных помещениях заклеена пленкой, что не позволяет проводить качественную влажную обработку.
По данным фактам в адрес генерального директора ООО «Романовский молочный завод» внесено представление об устранении нарушений, сообщает прокуратура Саратовской области. Ранее нескольким саратовским молококомбинатам запретили выпускать продукцию.
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