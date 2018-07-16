В Стригино составили топ вещей, потерянных фанатами

Однозначными лидерами рейтинга стали 10 разнообразных головных уборов (от кепок до национальных панамок). Следом идут очки — всего 7 пар были забыты в аэропорту. Третье место поделили 6 сумок и чемоданов и 6 паспортов болельщика (FAN-ID).

Некоторые забытые предметы были в единственном числе: DVD-плеер, игрушечная лошадка, игровая приставка, картина-карикатура.

— С радостью отмечаем, что большая часть вещей уже вернулась к своим хозяевам. Особенно сотрудники аэропорта переживали за возврат FAN-ID. Ведь, как стало известно вчера, они позволят до конца года иностранным гостям вновь посетить Россию без визы. А значит будет возможность, прилетев в Стригино, снова насладиться нижегородской архитектурой и пейзажами, — пишут работники аэропорта.