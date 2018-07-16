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В Стригино составили топ вещей, потерянных фанатами
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В Стригино составили топ вещей, потерянных фанатами 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Однозначными лидерами рейтинга стали 10 разнообразных головных уборов (от кепок до национальных панамок). Следом идут очки — всего 7 пар были забыты в аэропорту. Третье место поделили 6 сумок и чемоданов и 6 паспортов болельщика (FAN-ID).
Некоторые забытые предметы были в единственном числе: DVD-плеер, игрушечная лошадка, игровая приставка, картина-карикатура.
— С радостью отмечаем, что большая часть вещей уже вернулась к своим хозяевам. Особенно сотрудники аэропорта переживали за возврат FAN-ID. Ведь, как стало известно вчера, они позволят до конца года иностранным гостям вновь посетить Россию без визы. А значит будет возможность, прилетев в Стригино, снова насладиться нижегородской архитектурой и пейзажами, — пишут работники аэропорта.
Напомним, что иностранцам, у которых есть паспорта болельщиков чемпионата мира, будет предоставлен безвизовый многократный въезд в Россию до конца 2018 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин после финального матча ЧМ.
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