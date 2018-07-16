Пока Украина бредит о международной изоляции, весь мир благодарит Россию

Болельщики благодарят Россию за отличную организацию ЧМ-2018.

«Футбол был нескучен и прекрасен, — пишет экономист и активный болельщик Андрей Блинов

Это был лучший Чемпионат мира по футболу, пишет игрок в «Что? Где? Когда?» азербайджанец Роман Оркодашвили.

Благодарность за атмосферу праздника выразил солист Мариинского театра Илья Кузнецов

Болельщики Донецкой Народной Республики также не преминули поучаствовать в празднике года. Флаг правда в фан-зону пронести не разрешили. Санкт-Петербург

Хорват Домагой Вида отлично отыграл двойного агента и удостоился получить медаль из рук президента РФ Владимира Путина , иронизирует украинский политолог Дмитрий Корнейчук

Дональдом Трампом в Хельсинки. Эксперт также отмечает, что ЧМ-2018, который никто не бойкотировал, стал большим успехом Путина на пути признания роли России в мировом сообществе. Вторым шагом на этом пути будет встреча с президентом США

Тем временем из Украины сыпятся единичные гневные посты. Вот один из них от замдиректора промеджлисовского телеканала ATR Айдера Муджабаева. Звучит как минимум истерически.

Главе Института национальной памяти Владимиру Вятровичу , по всей видимости, вообще все-равно было, за кого болеть.

Украинский блогер Роман Мотычак заявил, что единственным хорошим моментом был крик Виды: «Слава Украине», за который тот дважды извинился, пояснив, что любит как русских, так и украинцев.

Спортивный журналист Евгений Смертенко распределил премии участникам и гостям турнира.

Не обошлось и без уколов в сторону российского президента. Многих особенно заинтересовало, почему Владимир Путин не поделился своим зонтиком.

Однако многие сошлись во мнении, что это недоработка охраны, а не российского президента.

Что касается игры, медиаэксперт Анатолий Шарий считает, что обе команды Франции Хорватии выступили великолепно в финале. И праздник, который проходил в России был, был по-настоящему крутым.

Спорт объединяет! В сеть попало видео, где хорваты и французы кричат «Россия!»

Хорваты и французы и наши вместе кричат «Россия!» на эскалаторе#финал #чм2018 pic.twitter.com/Mmscjk2znY

— Сергей (@Koldun87) 15 июля 2018 г.

Чемпионат по футболу в России завершился, это было красиво. В подтверждение — танец на футбольном поле.