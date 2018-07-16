Более 30 тысяч болельщиков пересекли границу Беларуси за время ЧМ

Свой солидный вклад в копилку гостеприимства в дни чемпионата мира по футболу, который завершился накануне в России , внесли и люди в зеленых фуражках Беларуси . Почти 33 тысячи болельщиков, по данным на минувшее воскресение, пересекли границу РБ за время футбольного фестиваля. Об этом БЕЛТА сообщил представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Только в Национальном аэропорту белорусской столицы было оформлено более 11,2 тысячи человек. «Это направление стало наиболее востребованным после железнодорожного, которым в общей сложности воспользовались 16,7 тысяч болельщиков. В это число входит и около 13,5 тысяч иностранных гостей, которые были перевезены специально организованными поездами между Москвой Калининградом », — уточнил Бычковский.

Еще одним популярным способом пересечь границу, по словам пограничника, для любителей футбола стало путешествие на автомобильном транспорте. Им воспользовались чуть более 4,8 тысяч человек, а пешком границу пересекли 58 человек с паспортами болельщиков.

Наиболее активными любителями футбола стали, как и ожидалось, граждане России. Их, по данным погранслужбы РБ, проехало через белорусскую границу около 11 тысяч. Зато вторыми по численности стали поляки. «Транзитом через Беларусь проследовало примерно 5,3 тысячи жителей этой страны», — проинформировал официальный представитель ГПК.