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Инфраструктура связи отработала без сбоев во время ЧМ-2018
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Инфраструктура связи отработала без сбоев во время ЧМ-2018 

Банки.ру 2 часа назад
Инфраструктура связи, созданная Национальным центром информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех») во время ЧМ-2018 отработала без сбоев, заявил директор департамента информационных технологий и инфраструктуры Оргкомитета «Россия-2018» Павел Погребинский в ходе пресс-конференции.
Во время матчей ЧМ-2018 абоненты в сетях фиксированной, мобильной связи и профессиональной радиосвязи формата TETRA совершили более 2,8 млн вызовов, передали данных в размере 262 терабайта (примерно 175 тыс. фильмов). Суммарное время просмотра программ в этих сетях составило 343 тыс. часов — это более 39 лет. Комментаторы из 34 стран смогли наговорить со стадионов во время матчей 320 тыс. минут — в сумме 222 дня.
Продуктовый виджет
Проект был самым крупным за последние годы, услуги связи были развернуты на 230 объектах ЧМ (стадионы, гостиницы, аэропорты и т.д.) в 30 городах 17 регионов, географическая протяженность созданной сети на наиболее длинном участке — от Калининграда до Екатеринбурга — превысила треть территории России — 2,5 тыс. км.
«Это был пример крупнейшего и очень эффективного сервисного проекта операторов фиксированной и мобильной связи под руководством «Ростеха». Все сети отработали прекрасно. Мы всегда имели тройное и даже четвертое резервирование, это позволило нам отработать с эффективностью 99,99%. Мы собрали много статистики как по трафику как российских, так и иностранных болельщиков. Например, мы отметили интересную особенность: когда «наши» выигрывали — лидировали передачи картинок и видео, когда проигрывали — вперед вырывался голос, видимо болельщикам очень хотелось поделиться своими чувствами и эмоциями», — заявила операционный директор «МегаФона» Анна Серебрякова.
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