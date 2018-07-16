Инфраструктура связи отработала без сбоев во время ЧМ-2018

Инфраструктура связи, созданная Национальным центром информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех» ) во время ЧМ-2018 отработала без сбоев, заявил директор департамента информационных технологий и инфраструктуры Оргкомитета «Россия-2018» Павел Погребинский в ходе пресс-конференции.

Во время матчей ЧМ-2018 абоненты в сетях фиксированной, мобильной связи и профессиональной радиосвязи формата TETRA совершили более 2,8 млн вызовов, передали данных в размере 262 терабайта (примерно 175 тыс. фильмов). Суммарное время просмотра программ в этих сетях составило 343 тыс. часов — это более 39 лет. Комментаторы из 34 стран смогли наговорить со стадионов во время матчей 320 тыс. минут — в сумме 222 дня.

Продуктовый виджет

Проект был самым крупным за последние годы, услуги связи были развернуты на 230 объектах ЧМ (стадионы, гостиницы, аэропорты и т.д.) в 30 городах 17 регионов, географическая протяженность созданной сети на наиболее длинном участке — от Калининграда до Екатеринбурга — превысила треть территории России — 2,5 тыс. км.