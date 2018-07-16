Ещё
Минздрав поможет усовершенствовать информатизацию больниц на Чукотке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав поможет усовершенствовать информатизацию больниц на Чукотке 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 16 июля. Минздрав РФ поможет усовершенствовать программу информатизации больниц Чукотки. Впервые посетившие регион специалисты московского Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения по итогам визита составят аналитическую записку, которая ляжет в основу разработки рекомендаций по усовершенствованию информационного обеспечения больниц региона, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница» Алексей Крапивкин.
"В регион впервые приехали московские специалисты такого ранга. Заместитель директора по информатизации в здравоохранении Татьяна Зарубина и руководитель регламентной службы ведения нормативно-справочной информации Минздрава России Кирилл Сидоров посетили четыре больницы и ознакомились с их информационным обеспечением. Сейчас они готовят отчет, который ляжет на стол Минздрава", — рассказал Крапивкин.
Сейчас в больницах региона работает программное обеспечение, с помощью которого ведется электронная история болезни. Задача Минздрава — создать единые подходы к информационному пространству медучреждений всей страны с целью обмениваться медицинской информацией. После визита московских специалистов чукотская информационная медицинская система будет быстрее интегрирована в общероссийскую.
Специалисты посетили все учреждения медицинской цепи — от фельдшерско-акушерского пункта до главной больницы региона. Эксперты отметили, что после визита на Чукотку у министерства появится понимание того, как максимально усовершенствовать информационные системы региона для роста уровня оказания медпомощи на территории.
ТАСС: последние новости
Глава отделения ПФР по Москве назвал разумным проект о пенсионных изменениях Около 40 самолетов и вертолетов примут участие в параде ко Дню ВМФ в Петербурге Около 3,5 тыс. человек прошли крестным ходом по пути царской семьи в Екатеринбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу283
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина434
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»204
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным46
Туринская плащаница оказалась подделкой
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение