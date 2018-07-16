Минздрав поможет усовершенствовать информатизацию больниц на Чукотке

ТАСС , 16 июля. Минздрав РФ поможет усовершенствовать программу информатизации больниц Чукотки. Впервые посетившие регион специалисты московского Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения по итогам визита составят аналитическую записку, которая ляжет в основу разработки рекомендаций по усовершенствованию информационного обеспечения больниц региона, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник главный врач ГБУЗ «Чукотская окружная больница» Алексей Крапивкин.

"В регион впервые приехали московские специалисты такого ранга. Заместитель директора по информатизации в здравоохранении Татьяна Зарубина и руководитель регламентной службы ведения нормативно-справочной информации Минздрава России Кирилл Сидоров посетили четыре больницы и ознакомились с их информационным обеспечением. Сейчас они готовят отчет, который ляжет на стол Минздрава", — рассказал Крапивкин.

Сейчас в больницах региона работает программное обеспечение, с помощью которого ведется электронная история болезни. Задача Минздрава — создать единые подходы к информационному пространству медучреждений всей страны с целью обмениваться медицинской информацией. После визита московских специалистов чукотская информационная медицинская система будет быстрее интегрирована в общероссийскую.

Специалисты посетили все учреждения медицинской цепи — от фельдшерско-акушерского пункта до главной больницы региона. Эксперты отметили, что после визита на Чукотку у министерства появится понимание того, как максимально усовершенствовать информационные системы региона для роста уровня оказания медпомощи на территории.