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Толпа индонезийцев убила 300 крокодилов. Они мстили за смерть товарища
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Толпа индонезийцев убила 300 крокодилов. Они мстили за смерть товарища 

360tv.ru 2 часа назад
Индонезиец Альберт Сиахан погиб от укусов крокодила, обитавшего на местной ферме. После похорон соседи решили отомстить за него. Вооружившись ножами, мотыгами и молотками, они отправились на ферму и перебили всех рептилий, сообщила газета The Jakarta Post.
Расправа произошла в Соронге. В ней участвовали 600 человек. Они убили 292 крокодилов, включая детенышей. Около 40 полицейских пытались остановить бойню. Но они были бессильны против обезумевшей толпы.
Вскоре владельца фермы и еще четырех человек допросили офицеры. По данным издания, из-за случившегося человек, охранявший территорию, может столкнуться с проблемами, так как он не выполнил свою задачу.
Глава Агентства по сохранению природных ресурсов Западного Папуа Басар Манулланг раскритиковал жестокую месть. «Убийство крокодила нарушило закон об уничтожении чужой собственности», — отметил Манулланг.
На данный момент никаких арестов не проводилось.
В индонезийском округе Восточный Танджунг‐Джабунг женщина прыгнула в реку за своим сыном, которого утащил голодный крокодил. Она сумела напугать рептилию и спасла ребенка.
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