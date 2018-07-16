Толпа индонезийцев убила 300 крокодилов. Они мстили за смерть товарища 

Индонезиец Альберт Сиахан погиб от укусов крокодила, обитавшего на местной ферме. После похорон соседи решили отомстить за него. Вооружившись ножами, мотыгами и молотками, они отправились на ферму и перебили всех рептилий, сообщила газета The Jakarta Post.
Расправа произошла в Соронге. В ней участвовали 600 человек. Они убили 292 крокодилов, включая детенышей. Около 40 полицейских пытались остановить бойню. Но они были бессильны против обезумевшей толпы.
Вскоре владельца фермы и еще четырех человек допросили офицеры. По данным издания, из-за случившегося человек, охранявший территорию, может столкнуться с проблемами, так как он не выполнил свою задачу.
Глава Агентства по сохранению природных ресурсов Западного Папуа Басар Манулланг раскритиковал жестокую месть. «Убийство крокодила нарушило закон об уничтожении чужой собственности», — отметил Манулланг.
На данный момент никаких арестов не проводилось.
В индонезийском округе Восточный Танджунг‐Джабунг женщина прыгнула в реку за своим сыном, которого утащил голодный крокодил. Она сумела напугать рептилию и спасла ребенка.