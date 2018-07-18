Подкупом избирателей на праймериз «Единой России» может заняться свердловская прокуратура 

Нарушениями на праймериз свердловского отделения партии «Единая России», прошедших в начале июня, могут заняться прокуратура.
Вчера председатель общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников обратился к прокурору города Светлане Кузнецовой с просьбой провести проверку кооперативов «Смена» и «Забота». Как утверждает Разбойников, там мог иметь место подкуп избирателей.
Ранее в общественную палату поступило 28 жалоб от жителей этих кооперативов: они заявляют, что во время праймериз «Единой России» их пытались подкупить, а также без их разрешения использовали их персональные данные.
Напомним, после проведения предварительного голосования в Свердловской области поднялся шквал жалоб и заявлений о многочисленных нарушениях. Например, практиковались так называемые подвозы, когда работников учреждений буквально отправляли на голосование. На многие участки избирателей заманивали бесплатными бутербродами и другими «плюшками». Также были случаи угроз в отношении граждан.
Результаты голосования решили оспорить некоторые депутаты Гордумы, а также те, кто тоже принимал участие в праймериз: они направили обращение председателю партии Дмитрию Медведеву и генеральному секретарю «Единой России» Андрею Турчаку. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев также пообещал разобраться в проблеме.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru