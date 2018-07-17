О творчестве Михаила Задорнова поговорят в библиотеке на Дмитровке 

В четверг, 19 июля, в библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе пройдет литературная встреча, посвященная творчеству сатирика Михаила Задорнова. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров.
— Михаил Задорнов — интересный и очень харизматичный человек. Обладая незаурядным актёрским талантом, он с огромным успехом выступал со своими произведениями на сценах концертных залов России и СНГ, а также на телевидении. Инженер по образованию, он был режиссёром студенческого агиттеатра, работал в журнале «Юность», вёл телевизионные передачи, — уточнил Александр Федоров.
Начало в 15.00 по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. (ео)