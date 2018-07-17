Ещё
О творчестве Михаила Задорнова поговорят в библиотеке на Дмитровке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О творчестве Михаила Задорнова поговорят в библиотеке на Дмитровке 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В четверг, 19 июля, в библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе пройдет литературная встреча, посвященная творчеству сатирика Михаила Задорнова. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров.
— Михаил Задорнов — интересный и очень харизматичный человек. Обладая незаурядным актёрским талантом, он с огромным успехом выступал со своими произведениями на сценах концертных залов России и СНГ, а также на телевидении. Инженер по образованию, он был режиссёром студенческого агиттеатра, работал в журнале «Юность», вёл телевизионные передачи, — уточнил Александр Федоров.
Начало в 15.00 по адресу Дмитровское шоссе, д. 50/1. (ео)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
На Весенней улице прошли соревнования «Лето в городе» Глава управы Оксана Молодецкая совершит очередной обход дворовой территории многоквартирных жилых домов На остановке «Протезный завод» в Западном Дегунине оборудовали урны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов32
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца100
США пригрозили России новыми санкциями123
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию286
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей75
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение