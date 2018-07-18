Ещё
Михаил Задорнов: последние кадры из его жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве введен план "Перехват"
В Москве введен план "Перехват"

Михаил Задорнов: последние кадры из его жизни 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
К юбилею популярного сатирика Михаила Задорнова телеканал НТВ покажет новый документальный фильм «Неожиданный Задорнов», в котором собраны уникальные истории и неизвестные факты из личной жизни артиста.
О близком человеке и друге вспомнят жена Елена Бомбина, дочь Елена и сестра Людмила, а также Максим Галкин, Геннадий Хазанов, Сергей Дроботенко, Ирина Безрукова, Алексей Кортнев, Владимир Качан и другие.
Большинству зрителей и поклонников Михаил Задорнов запомнился как непримиримый сатирик, который дерзко обличал мировую фальшь и глупость. Но это лишь одна сторона его жизни и творчества. Одни восхищались им и заполняли зрительские залы, других его сатирические монологи возмущали. При такой смелости и принципиальности — это вполне объяснимо и предсказуемо. В пьесе Григория Горина «Дом, который построил Свифт» есть точная фраза об участи сатириков всех времен. «Поэтов закидывают цветами. Сатириков — булыжниками. Сатирик, который перестал возмущать — кончился». В этом смысле сатира Задорнова будет вечно кому-то мешать и раздражать, продлевая тем самым память о нем.
Напомним, что в 2016 году Михаил Задорнов был ведущим социально-сатирической программы «Салтыков-Щедрин шоу» на телеканале НТВ. Вместе с музыкантом Алексеем Кортневым и юмористом Дмитрием Колчиным сатирик в своем фирменном стиле рассуждал на актуальные темы, разбирал яркие видеосюжеты, иллюстрирующие нашу действительность, и дискутировал с коллегами-ведущими.
В фильме «Неожиданный Задорнов» артист показан с новой, неожиданной и мало кому известной стороны. Тональность его фамилии — задорно и светло — создаёт в проекте особую атмосферу тепла и позитивных эмоций. Он представлен таким, каким его знали лишь родные и близкие. В каждом эпизоде этой непарадной жизни хранится уникальная и трогательная история.
В основу фильма легли телевизионные съемки, в которых сатирик принимал участие незадолго до ухода, там он откровенно рассказывает о своей жизни. Именно эти кадры вдохновили создателей проекта на поиски неизвестного Задорнова.
Премьера документального фильма «Неожиданный Задорнов» состоится в эфире 20 июля в 22:30.
Михаил Задорнов — о здоровье, женщинах и смысле жизни
Павел Глоба: Задорнов скрывал от близких, что болен
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Нестле на страже здорового образа жизни детей 50-летняя Алика Смехова стоит на голове в бикини Костенко после родов похудела за четыре дня
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии366
У Крымского моста появится конкурент80
Украина присвоила четыре санатория в Крыму137
Россия забрала деньги из США315
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение