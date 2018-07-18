Михаил Задорнов: последние кадры из его жизни

К юбилею популярного сатирика Михаила Задорнова телеканал НТВ покажет новый документальный фильм «Неожиданный Задорнов», в котором собраны уникальные истории и неизвестные факты из личной жизни артиста.

Большинству зрителей и поклонников Михаил Задорнов запомнился как непримиримый сатирик, который дерзко обличал мировую фальшь и глупость. Но это лишь одна сторона его жизни и творчества. Одни восхищались им и заполняли зрительские залы, других его сатирические монологи возмущали. При такой смелости и принципиальности — это вполне объяснимо и предсказуемо. В пьесе Григория Горина «Дом, который построил Свифт» есть точная фраза об участи сатириков всех времен. «Поэтов закидывают цветами. Сатириков — булыжниками. Сатирик, который перестал возмущать — кончился». В этом смысле сатира Задорнова будет вечно кому-то мешать и раздражать, продлевая тем самым память о нем.

Напомним, что в 2016 году Михаил Задорнов был ведущим социально-сатирической программы «Салтыков-Щедрин шоу» на телеканале НТВ. Вместе с музыкантом Алексеем Кортневым и юмористом Дмитрием Колчиным сатирик в своем фирменном стиле рассуждал на актуальные темы, разбирал яркие видеосюжеты, иллюстрирующие нашу действительность, и дискутировал с коллегами-ведущими.

В фильме «Неожиданный Задорнов» артист показан с новой, неожиданной и мало кому известной стороны. Тональность его фамилии — задорно и светло — создаёт в проекте особую атмосферу тепла и позитивных эмоций. Он представлен таким, каким его знали лишь родные и близкие. В каждом эпизоде этой непарадной жизни хранится уникальная и трогательная история.

В основу фильма легли телевизионные съемки, в которых сатирик принимал участие незадолго до ухода, там он откровенно рассказывает о своей жизни. Именно эти кадры вдохновили создателей проекта на поиски неизвестного Задорнова.

Премьера документального фильма «Неожиданный Задорнов» состоится в эфире 20 июля в 22:30.

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