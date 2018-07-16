Повышение пенсионного порога даст возможность трудиться и не переживать, что вас могут уволить», — Мария Макарова

фото pixabay.comПовышение пенсионного порога даст возможность трудиться и не переживать, что вас могут уволить», — Мария Макарова «Повышение пенсионного порога даст возможность трудиться и не переживать, что вас могут уволить», — об этом заявила руководитель направления по работе с государственными органами АО «Электронная торговая площадка» Мария Макарова, комментируя пенсионную реформу.

«На мой взгляд, мнение людей по вопросу готовности к повышению пенсионного возраста разное: кто-то уже сейчас готов, а кто-то пока нет. Тем не менее, есть те, кто готов работать, будучи на пенсии, есть работающие пенсионеры. Повышение пенсионного порога дает возможность трудиться и не переживать, что вас могут уволить. Если говорить об изменении уровня жизни, я думаю, что он изменится в лучшую сторону. Повышение возраста не такое уж и большое, многие могут и хотят работать. Есть возможности и необходимый опыт и знания. На мой взгляд, россияне старшего возраста могут передавать опыт, работать преподавателями, а также начать свою предпринимательскую деятельность», — сказала Мария Макарова.