Новое здание ж/д вокзала планируют построить в Коломне 

В подмосковной Коломне планируют построить новое здание железнодорожного вокзала, действующее здание является памятником архитектуры, но не отвечает текущему пассажиропотоку, сообщил журналистам в понедельник глава городского округа Денис Лебедев.
В понедельник глава округа встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Этот вопрос обсуждается в управлении архитектуры Московской области и руководством РЖД. Будет новое современное здание. Концепция его уже обсуждалась. Сроки будут зависеть от РЖД и инвестора. Стараемся, чтобы они приступили хотя бы в 2019 году к строительным работам», — сказал Лебедев.
Действующее здание вокзала является памятником архитектуры, в 1905 году там расстреляли рабочих, уточнил глава.
«Старое здание не отвечает пассажиропотоку, который проходит через город, ни новым современным условиям, там нет, например, комнаты матери и ребенка», — уточнил Лебедев.