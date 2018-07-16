Новое здание ж/д вокзала планируют построить в Коломне

В подмосковной Коломне планируют построить новое здание железнодорожного вокзала, действующее здание является памятником архитектуры, но не отвечает текущему пассажиропотоку, сообщил журналистам в понедельник глава городского округа Денис Лебедев

«Этот вопрос обсуждается в управлении архитектуры Московской области и руководством РЖД . Будет новое современное здание. Концепция его уже обсуждалась. Сроки будут зависеть от РЖД и инвестора. Стараемся, чтобы они приступили хотя бы в 2019 году к строительным работам», — сказал Лебедев.

Действующее здание вокзала является памятником архитектуры, в 1905 году там расстреляли рабочих, уточнил глава.

«Старое здание не отвечает пассажиропотоку, который проходит через город, ни новым современным условиям, там нет, например, комнаты матери и ребенка», — уточнил Лебедев.