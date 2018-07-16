Москомэкспертиза согласовала проект капремонта филиала центра соцобслуживания в поселении Воскресенское

Капитальный ремонт будет проведен в филиале центра соцобслуживания в поселении Воскресенском. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта: «Капитальный ремонт в ГБУ ЦСО „Московский“ филиал „Воскресенский“ по адресу: поселок подсобного хозяйства, д. 33, помещение 2, поселение Воскресенское, Новомосковский административный округ Москвы », — говорится в сообщении.

Уточняется, что помещение филиала центра социального обслуживания располагается на первом этаже жилого девятиэтажного дома.

«Проектными решениями в рамках работ по капитальному ремонту предусматривается замена оконных блоков на стеклопакеты в ПВХ профилях, замена наружных дверей, замена площадки крыльца главного входа, кровли над пристройкой входа. В помещениях поменяют внутренние дверные блоки и перегородки. Во всем филиале предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с назначением помещений. Существующая планировка помещений при этом сохраняется», — указано в сообщении.