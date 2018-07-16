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Студенты МГТУ приняли участие во Всероссийском конкурсе профсоюзных лидеров
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Студенты МГТУ приняли участие во Всероссийском конкурсе профсоюзных лидеров 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
С 11 по 14 июля в Краснодаре состоялся окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2018», участие в котором приняли делегации из пятнадцати вузов Южного федерального округа из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, республик Адыгея, Калмыкия, Крым, Краснодарского края и Севастополя.
Основной целью конкурса является выявление и развитие лидерских, ораторских качеств у студентов, проверка знаний законов и нормативно-правовых актов РФ.
За звание «Студенческого лидера — 2018» в Южном федеральном округе боролись восемь достойных кандидатов. На базе краевого Дома работников образования студенческие лидеры регионов прошли такие конкурсные испытания, как «Профтест», «Правовое ориентирование», «Автопортрет», «Инфографика», «Профсоюзный биатлон», «Два к одному», «Заседание профкома», «Блиц» и «Сюрприз».
Эти испытания позволили раскрыть образ опытного и компетентного профсоюзного лидера, способного чётко и правильно формулировать свое мнение, защищать и отстаивать социально-экономические, правовые интересы обучающихся.
Победителем конкурса стали профсоюзные лидеры студентов Калмыцкого государственного университета, Кубанского государственного университета и Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
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