Студенты МГТУ приняли участие во Всероссийском конкурсе профсоюзных лидеров

Калмыкия, Крым, Краснодарского края и Севастополя. С 11 по 14 июля в Краснодаре состоялся окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер — 2018», участие в котором приняли делегации из пятнадцати вузов Южного федерального округа из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, республик Адыгея

Основной целью конкурса является выявление и развитие лидерских, ораторских качеств у студентов, проверка знаний законов и нормативно-правовых актов РФ

За звание «Студенческого лидера — 2018» в Южном федеральном округе боролись восемь достойных кандидатов. На базе краевого Дома работников образования студенческие лидеры регионов прошли такие конкурсные испытания, как «Профтест», «Правовое ориентирование», «Автопортрет», «Инфографика», «Профсоюзный биатлон», «Два к одному», «Заседание профкома», «Блиц» и «Сюрприз».

Эти испытания позволили раскрыть образ опытного и компетентного профсоюзного лидера, способного чётко и правильно формулировать свое мнение, защищать и отстаивать социально-экономические, правовые интересы обучающихся.

Победителем конкурса стали профсоюзные лидеры студентов Калмыцкого государственного университета, Кубанского государственного университета и Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.