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43% россиян считают, что в идеальной семье должно быть трое детей
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43% россиян считают, что в идеальной семье должно быть трое детей 

Letidor.ru 57 минут назад
Фото: Letidor.ru
А четверть называют нежелание посторонних заводить ребенка эгоизмом.
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали у россиян, какое количество детей должно быть в семье и зачем вообще заводить ребенка. Оказалось, что все большее количество пар в нашей стране готовы становиться многодетными родителями. Результаты опроса были опубликованы сегодня на сайте ВЦИОМ.
Заметно выросла доля тех, кто считает, что в «идеальной» семье должно быть трое детей (рост с 28% в 2014 г. до 43% в 2018г.). Еще 42% считают, что для семейного счастья необходимо иметь двоих детей,
— говорится в результатах опроса.
Оказалось, что только 3% опрошенных считают достаточным для семьи воспитывать только одного ребенка. Хотя еще в 2014 году такое мнение высказывал каждый десятый респондент. Существование семьи вообще без детей допускает лишь 1% россиян.
Отвечая же на вопрос зачем заводить ребенка, более половины (54%) участников исследования уверены — дети являются предназначением брака и укрепляют семью. Смыслом своей жизни заботу о детях считают 21% опрошенных. А еще 14% уверены, что каждый ребенок улучшает демографию и помогает продолжить человеческий род. Опору в старости надеются получить 12% россиян, а 7% называют детей просто большим счастьем.
Кстати, почти половина (44%) россиян уверены — люди отказываются от возможности стать родителями впервые или еще раз часто из-за нехватки денег. А четверть опрошенных называли нежелание иметь детей эгоизмом.
Фото: shutterstock.com
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