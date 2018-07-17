43% россиян считают, что в идеальной семье должно быть трое детей

А четверть называют нежелание посторонних заводить ребенка эгоизмом.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали у россиян, какое количество детей должно быть в семье и зачем вообще заводить ребенка. Оказалось, что все большее количество пар в нашей стране готовы становиться многодетными родителями. Результаты опроса были опубликованы сегодня на сайте ВЦИОМ.

Заметно выросла доля тех, кто считает, что в «идеальной» семье должно быть трое детей (рост с 28% в 2014 г. до 43% в 2018г.). Еще 42% считают, что для семейного счастья необходимо иметь двоих детей,

— говорится в результатах опроса.

Оказалось, что только 3% опрошенных считают достаточным для семьи воспитывать только одного ребенка. Хотя еще в 2014 году такое мнение высказывал каждый десятый респондент. Существование семьи вообще без детей допускает лишь 1% россиян.

Отвечая же на вопрос зачем заводить ребенка, более половины (54%) участников исследования уверены — дети являются предназначением брака и укрепляют семью. Смыслом своей жизни заботу о детях считают 21% опрошенных. А еще 14% уверены, что каждый ребенок улучшает демографию и помогает продолжить человеческий род. Опору в старости надеются получить 12% россиян, а 7% называют детей просто большим счастьем.

Кстати, почти половина (44%) россиян уверены — люди отказываются от возможности стать родителями впервые или еще раз часто из-за нехватки денег. А четверть опрошенных называли нежелание иметь детей эгоизмом.

Фото: shutterstock.com