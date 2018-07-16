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В новосибирском музее будут представлены рыбы в стиле стимпанк
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В новосибирском музее будут представлены рыбы в стиле стимпанк 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Стиль стимпанк вдохновлен викторианской фантастикой. Большое влияние на создание произведений в этом жанре оказала научно-фантастическая литература XIX века: книги Жюля Верна, Герберта Уэллса, Марка Твена, Мэри Шелли и Альберта Родата. Стимпанк основан на реальных или условно допустимых технологиях, главной из которых стал пар, давший название жанру. Эти образы всегда были привлекательны для автора — напоминали любимые книги из детства.
На выставке представлены 16 арт-объектов, выполненных в стиле «стимпанк» или «паропанк». Это механические скульптуры животных, детали которых приводятся в движение: саламандра, бабочка, крокодил, носорог, птица, рыбы, сова, стрекоза, хамелеон и другие.
Фото: пресс-службы Новосибирского государственного краеведческого музея
Выполнение каждой из работ занимает около месяца. Свои задумки автор воплощает в самых разнообразных материалах: медь, латунь, бронза, дерево, кожа, кость, стекло, керамика и подручные материалы.
Скульптур мастерски сочетает природу и технический прогресс. Каждая из представленных на выставке работ уникальна. Детализированные скульптуры демонстрируют удивительно органичное сочетание животных и машин, живого и неживого, динамики и статики.
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