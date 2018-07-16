Италия разрешила высадку 450 мигрантов после соглашения об их размещении

Португалия, Франция, Германия и Как сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Испания Мальта готовы разместить по 50 человек каждая. Ранее Конте дал разрешение на высадку в порту Поццалло 43 женщин и 14 детей, находившихся на борту двух кораблей. В воскресенье МВД страны дало добро на высадку остальных мигрантов.

"Это та солидарность и ответственность, которые мы всегда запрашивали у Европы, и сейчас после результатов, достигнутых на последнем Европейском совете , они становятся реальностью", — написал Конте в своем Facebook.

Глава МВД страны Маттео Сальвини, известный своей жесткой линией по отношению к миграции из Африки, назвал достигнутые договоренности по распределению мигрантов «политической победой».

На минувшей неделе корабль итальянской береговой охраны, который принял 67 спасенных мигрантов с пришедшего к ним на помощь буксира, смог причалить на Сицилии после звонка президента Италии Серджо Маттареллы. Он связался с премьером страны Джузеппе Конте и сообщил о своей обеспокоенности состоянием несовершеннолетних, женщин и людей с проблемами со здоровьем из числа мигрантов на борту судна Diciotti.

В воскресенье буксир Vos Thalassa, работающий при нефтяной платформе французской компании Total в международных водах Средиземного моря, принял на борт с небольшой лодки 67 человек, в том числе 3 женщин и 6 несовершеннолетних. Вскоре капитан буксира сообщил о ситуации, представляющей серьезную опасность для безопасности корабля и его экипажа. Причиной тому стало «угрожающее поведение» со стороны ряда спасенных мигрантов. На помощь Vos Thalassa прибыл патрульной корабль береговой охраны Италии Diciotti для «обеспечения невредимости экипажа» буксира. Его экипаж принял первые меры по опознанию мигрантов и установлению ответственности за беспорядки на борту Vos Thalassa, чтобы передать их соответствующим органам правосудия Италии".

Diciotti находился на рейде у побережья несколько дней, так как Сальвини заявил, что не разрешит высадку мигрантов. По его словам, если на его борту есть люди, «которые угрожали и нападали, они окажутся в тюрьме, а не в гостинице».

После переговоров с президентом Маттареллой Конте объявил о начале высадки мигрантов в Трапани, которая и прошла в ночь на пятницу. Как сообщили итальянским СМИ источники в МВД, вмешательство Маттареллы вызвало в министерстве «изумление» и сожаление.

Борьба с нелегальной миграцией из североафриканских стран объявлена одной из приоритетных задач итальянских властей. МВД Италии на прошлой неделе отрапортовало, что за первые три месяца нынешнего года на территорию страны прибыли всего лишь 16,9 тысячи мигрантов, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 80%.

Ранее Сальвини заявил, что Италия временно закрывает свои порты для судов НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, а они увидят Италию только на открытках. В последние недели Италия запретила заход в свои порты сразу нескольким судам с мигрантами. Корабль Lifeline одноименной немецкой НПО, на борту которого находились свыше 230 мигрантов, причалил в Мальте. Судно Aquarius c 600 мигрантами согласилась принять Испания.