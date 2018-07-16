Итоги пятого российско-китайского ЭКСПО

На экспозиции РК ЭКСПО было представлено 189 китайских компаний и регионов. В том числе провинции Хэйлунцзян и Сычуань, город Чунцин , регион Внутренняя Монголия , а также крупные предприятия КНР China railway group limited, China Association of Automobile Manufacturers, CRRC changchun railway vehicles и другие. Площадь экспозиции китайской стороны составила 5 518 кв.м., в ней приняли участие 2 700 зарегистрированных экспонентов и представителей СМИ. Регионом-партнером РКЭ с российской стороны стала Свердловская область , с китайской стороны — г. Чунцин.

Главой российской стороны на ЭКСПО стал заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов , китайскую делегацию возглавила заместитель Минкоммерции КНР Гао Янь: «Очень рада, совместно с новыми и старыми друзьями, присутствовать на открытии Пятого Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге , в городе на границе Европы и Азии. Китайско-российские отношения продолжают развиваться на высоком уровне и на данный момент взаимоотношения наших стран переживают лучший период за всю историю. Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России дало отличные результаты. Товарооборот между нашими странами за январь-май 2018 года увеличился на 30%, и может превысить 100 млрд долларов в этом году».

10 июля главы делегаций открыли экспозицию Пятого Российско-Китайского ЭКСПО при участии заместителя полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Моисеева , первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова , губернатора провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, заместителя губернатора провинции Хэйлундзян Цзя Юмэй и мэра города Чунцин Тан Лянчжи.

В рамках деловой программы РК ЭКСПО прошли порядка 20 мероприятий — семинары, форумы, круглые столы, саммиты, пленарные заседания. Ключевыми темами деловой программы стали межрегиональное сотрудничество России и Китая, а также двустороннее

партнерство в финансовой, сельскохозяйственной, научно-технической, технологической сферах, в машиностроении и сфере высоких технологий.

В рамках Биржи деловых контактов представители китайского и российского бизнеса провели 100 мероприятий, результатами которых стали подписания двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве.