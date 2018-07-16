Итоги пятого российско-китайского ЭКСПО 

На экспозиции РК ЭКСПО было представлено 189 китайских компаний и регионов. В том числе провинции Хэйлунцзян и Сычуань, город Чунцин, регион Внутренняя Монголия, а также крупные предприятия КНР China railway group limited, China Association of Automobile Manufacturers, CRRC changchun railway vehicles и другие. Площадь экспозиции китайской стороны составила 5 518 кв.м., в ней приняли участие 2 700 зарегистрированных экспонентов и представителей СМИ. Регионом-партнером РКЭ с российской стороны стала Свердловская область, с китайской стороны — г. Чунцин.
Главой российской стороны на ЭКСПО стал заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов, китайскую делегацию возглавила заместитель Минкоммерции КНР Гао Янь: «Очень рада, совместно с новыми и старыми друзьями, присутствовать на открытии Пятого Российско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге, в городе на границе Европы и Азии. Китайско-российские отношения продолжают развиваться на высоком уровне и на данный момент взаимоотношения наших стран переживают лучший период за всю историю. Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России дало отличные результаты. Товарооборот между нашими странами за январь-май 2018 года увеличился на 30%, и может превысить 100 млрд долларов в этом году».
10 июля главы делегаций открыли экспозицию Пятого Российско-Китайского ЭКСПО при участии заместителя полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Моисеева, первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, губернатора провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, заместителя губернатора провинции Хэйлундзян Цзя Юмэй и мэра города Чунцин Тан Лянчжи.
За четыре выставочных дня экспозиции РКЭ и ИННОПРОМ увидели более 46 000 посетителей. Среди почетных гостей выставки — президент Республики Палау Томас Ременгесау, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие.
В рамках деловой программы РК ЭКСПО прошли порядка 20 мероприятий — семинары, форумы, круглые столы, саммиты, пленарные заседания. Ключевыми темами деловой программы стали межрегиональное сотрудничество России и Китая, а также двустороннее
партнерство в финансовой, сельскохозяйственной, научно-технической, технологической сферах, в машиностроении и сфере высоких технологий.
В рамках Биржи деловых контактов представители китайского и российского бизнеса провели 100 мероприятий, результатами которых стали подписания двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве.
Для участников и гостей Российско-Китайского ЭКСПО был организован Прием от имени Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С речью выступили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, губернатор провинции Хэйлунцзян КНР Вань Вэньтао, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а также Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй.