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Главную улицу Липецка отремонтируют за неделю
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Главную улицу Липецка отремонтируют за неделю 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
Ремонт дороги на улице Ленина завершат в течение недели, сообщил вице-мэр Дмитрий Аверов.
Напомним, участок от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Зегеля вошел в число объектов, которые отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Приводить в порядок участок начали еще месяц назад — рабочие успели сменить асфальт и установить гранитные бордюры. Также планируется заменить часть тротуарной плитки, которая была разрушена во время ремонта, заменить дождевые решетки, обустроить водоотводные латки в районе ЛГПУ.
Из-за высокой транспортной проходимости участка здесь решили смонтировать здесь канализационные колодцы с самонивелирующими корпусами. На время работ, с 21.00 17 июля до 25 июля движение транспорта по улице Ленина будет закрыто. Исключения сделают только для служебных автомобилей областной больницы №2.
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