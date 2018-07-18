Главную улицу Липецка отремонтируют за неделю

Ремонт дороги на улице Ленина завершат в течение недели, сообщил вице-мэр Дмитрий Аверов.

Напомним, участок от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Зегеля вошел в число объектов, которые отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Приводить в порядок участок начали еще месяц назад — рабочие успели сменить асфальт и установить гранитные бордюры. Также планируется заменить часть тротуарной плитки, которая была разрушена во время ремонта, заменить дождевые решетки, обустроить водоотводные латки в районе ЛГПУ.

Из-за высокой транспортной проходимости участка здесь решили смонтировать здесь канализационные колодцы с самонивелирующими корпусами. На время работ, с 21.00 17 июля до 25 июля движение транспорта по улице Ленина будет закрыто. Исключения сделают только для служебных автомобилей областной больницы №2.