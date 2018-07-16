Правительство предложило освободить топливо для судов от акцизов

Правительство предложило обнулить акциз на «темное судовое топливо» на три года (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года). Кроме того, в поправках в Налоговый кодекс, которые предлагаются кабинетом министров, вводится отдельное определение «темное судовое топливо». Предложения были озвучены на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы , передает Интерфакс

Пока в Налоговом кодексе ставка акциза на судовое топливо относится к «средним дистиллятам» и иногда не только топливо для судов может попасть под это определение. И судоходные компании не раз говорили о том, что нужно более четкое определение для топлива на этот вид транспорта.