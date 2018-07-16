Ещё
Правительство предложило освободить топливо для судов от акцизов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Правительство предложило освободить топливо для судов от акцизов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Правительство предложило обнулить акциз на «темное судовое топливо» на три года (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года). Кроме того, в поправках в Налоговый кодекс, которые предлагаются кабинетом министров, вводится отдельное определение «темное судовое топливо». Предложения были озвучены на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, передает Интерфакс.
Пока в Налоговом кодексе ставка акциза на судовое топливо относится к «средним дистиллятам» и иногда не только топливо для судов может попасть под это определение. И судоходные компании не раз говорили о том, что нужно более четкое определение для топлива на этот вид транспорта.
Российская Газета: последние новости
Трамп поздравил Путина с успешным проведением ЧМ по футболу В ГД одобрили проект об изменении пенсионного законодательства На Дону подвели итоги проведения ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу287
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина434
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»205
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным49
Туринская плащаница оказалась подделкой345
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение