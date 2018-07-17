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Нападение беркута на ребенка попало на видео
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Нападение беркута на ребенка попало на видео 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Киргизии во время этнофестиваля «Тескей жээк» беркут атаковал десятилетнюю девочку. Видео инцидента публикует агентство «АКИpress». Нападение произошло в Тонском районе у озера Иссык-Куль.
Девочка перелезла через ограждение и выбежала на площадку для показательных выступлений. В тот же момент к ребенку устремился беркут, который вцепился ей в шею и спину.
Подоспевшие на помощь взрослые спасли ребенка. Девочка с открытыми ранами была доставлена в больницу, где ей наложили несколько швов. Сестра пострадавшей сообщила «Sputnik Кыргызстан», что сейчас девочка находится в хорошем состоянии.
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