Нападение беркута на ребенка попало на видео

Киргизии во время этнофестиваля «Тескей жээк» беркут атаковал десятилетнюю девочку. Видео инцидента публикует агентство «АКИpress». Нападение произошло в Тонском районе у озера Иссык-Куль.

Девочка перелезла через ограждение и выбежала на площадку для показательных выступлений. В тот же момент к ребенку устремился беркут, который вцепился ей в шею и спину.