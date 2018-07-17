Белгородца посадили на год за шутку о взрыве в парке Победы

К одному году колонии приговорили белгородца за ложное сообщение о взрыве в парке Победы, сообщила пресс-служба Свердловского районного суда.

Инцидент случился 9 мая этого. Мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, четыре раза позвонил по номеру 112 в «Центр обработки взрывов» и сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве в парке Победы в период с 13.00 до 14.00.