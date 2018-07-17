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Белгородца посадили на год за шутку о взрыве в парке Победы
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Белгородца посадили на год за шутку о взрыве в парке Победы 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
К одному году колонии приговорили белгородца за ложное сообщение о взрыве в парке Победы, сообщила пресс-служба Свердловского районного суда.
Инцидент случился 9 мая этого. Мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, четыре раза позвонил по номеру 112 в «Центр обработки взрывов» и сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве в парке Победы в период с 13.00 до 14.00.
В ходе расследования злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся, оправдываясь тем, что был пьян. Суд пришел к выводу, что исправление подсудимого без реального срока невозможно, и приговорил его к одному году заключения в колонии общего режима.
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