Россия увеличила поставки продовольствия за рубеж на 26,4%

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Россия увеличила экспортные поставки продовольствия за первые 4 месяца на 26,4% в годовом выражении до $7,4 млрд, сообщил сегодня Минсельхоз.

"В период с января по апрель текущего года объемы экспорта продукции АПК (с учетом стран ЕАЭС) в стоимостном выражении составили $7,4 млрд, что больше показателя 2017 г. на $1,5 млрд, или на 26,4%", — отмечается в сообщении министерства. Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли и кондитерские изделия. Экспорт пшеницы за это время составил порядка 13 млн тонн на сумму $2,3 млрд, превысив показатели 2017 г. на более чем 60%, или на $88,4 млн Основным импортером российской пшеницы являлся Египет, увеличивший объем закупок на 21,3%, до 3,4 млн тонн. Более чем в 3 раза выросли закупки пшеницы со стороны Турции (до 1,8 млн тонн), Латвии (до 407 тыс. тонн), в 14 раз выросли закупки из Вьетнама (до 821 тыс. тонн). Экспорт соевого масла вырос на 7,8% до 183 тыс. тонн, рапсового масла — на 40,9%, соевых бобов — в 2,5 раза до 446 тыс. тонн. Продолжает развиваться наметившаяся в 2017 г. тенденция увеличения экспорта шоколадных кондитерских изделий: за январь-июнь вывезено 61 тыс. тонн на сумму $177 млн, что больше уровня аналогичного периода 2017 г. на 27,5% (22,1% в денежном эквиваленте). Лидерами по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, на долю которого пришлось 17,4% российского экспорта, Белоруссия (14,1%), Китай (11,1%). Как сообщали «Вести. Экономика», экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из России в 2017 г. увеличился на 21,1% по сравнению с предыдущим годом и составил $20,7 млрд Доля продовольственных товаров и сельхозсырья в общем объеме экспорта в прошлом году составила 5,8%. Треть экспорта продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. 75% экспорта продтоваров в стоимостном выражении ($15,9 млрд) пришлось на страны дальнего зарубежья. Крупнейшими покупателями продукции российского агропромышленного комплекса в прошлом году были Египет ($1,78 млрд), Турция ($1,78 млрд), Китай ($1,77 млрд) и Южная Корея ($1,46 млрд).

"По сравнению с 2000 г. экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз. Просто удивительно! Сегодня он на треть превышает доходы от экспорта вооружений и военной техники. Помню, два года назад я говорил о том, что невероятно, но по объему экспорта АПК сравнялся с экспортом вооружений. Сегодня он превышает на треть: 20,7 миллиарда — это экспортная выручка АПК, а ОПК — 15,6 миллиарда. Еще 20 лет назад наша страна активно закупала зерно за границей, а сегодня Россия является крупнейшим экспортером пшеницы, первое место занимаем. Занимаем второе место в мире по поставкам зерновых в целом. Увеличивается экспорт сахара, растительного масла, свинины, мяса птицы".