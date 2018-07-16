В Омск прилетит зампред правительства России Виталий Мутко

Визит состоится уже на этой неделе, областные власти рассчитывают на поддержку строительства нового футбольного стадиона в Омске . О визите стало известно сегодня, 16 июля. На этой неделе Омск посетят зампред правительства РФ Виталий Мутко и министр строительства и ЖКК Владимир Якушев . Местные власти попросят их помочь со строительством современного футбольного стадиона в городе.

Как пояснил в ходе прямой линии врио губернатора Омской области Александр Бурков , чиновникам уже направлено предложение, чтобы федеральный центр оказал Омску поддержку по строительству стадиона.

Точную дату визита Виталия Мутко и Владимира Якушева в правительстве Омской области пока не называют, но известно, что он состоится в конце этой недели. Где планируется возвести новый стадион, также не сообщается.

Напомним, главный омский стадион «Красная звезда» сейчас находится в состоянии, не приспособленном для футбольных соревнований. Всего в Омске около десятка стадионов, предназначенных для игры в футбол — «Сибирский нефтяник», «Динамо», «Шинник», «Искра», «Юность», стадион СибГУФКа и другие.