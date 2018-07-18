Стала известна дата визита в Омск Виталия Мутко 

Заместитель председателя российского правительства 20 июля обсудит строительство в нашем городе крупных инфраструктурных объектов. По информации пресс-службы правительства региона, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко с рабочим визитом в Омск прибудет в пятницу, 20 июля. В планах федерального чиновника посещение ряда объектов и совещание, которое будет посвящено принятию мер по завершению строительства крупных инфраструктурных объектов на территории области.
Напомним, 4 июля в Омск приезжал министр транспорта России Евгений Дитрих. Сегодня, 18 июля, выставку «Агро Омск» откроет первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.