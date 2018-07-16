Быстрым шагом и под звон колоколов: в Екатеринбурге отрепетировали Царский крестный ход

Сегодня в столице Урала прошел дневной крестный ход по Екатеринбургскому Пути скорби — местам, хранящим память о Царственных страстотерпцах. Крестный ход возглавил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.

Участники крестного хода прошли от станции Шарташ до Храма-на-Крови. По этому маршруту полиция ограничивала автомобильное движение.

Шествие началось от Памятного креста и закладного камня, которые установлены возле станции Шарташ (в 1918 году — Екатеринбург II), на месте, где будет построен храм в честь иконы Божией Матери «Валаамская» — одной из трех чудотворных икон, явленных в годы правления Николая II

Далее колонна проследовала по улицам Куйбышева, Восточной, Челюскинцев, Свердлова, К. Либкнехта, Царской с остановками у храма иконы Божией Матери «Порт-Артурская» и храма иконы Божией Матери «Державная».

В Екатеринбурге перед «Царскими днями» появилась Синяя линия — маршрут, идущий через главные религиозные достопримечательности города. Сейчас в уральской столице находится патриарх Кирилл, который вчера провел здесь совещание Священного синода. А в 2:30 17 июля (то есть сегодня ночью) начнется крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.