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Быстрым шагом и под звон колоколов: в Екатеринбурге отрепетировали Царский крестный ход
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Быстрым шагом и под звон колоколов: в Екатеринбурге отрепетировали Царский крестный ход 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня в столице Урала прошел дневной крестный ход по Екатеринбургскому Пути скорби — местам, хранящим память о Царственных страстотерпцах. Крестный ход возглавил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий.
Участники крестного хода прошли от станции Шарташ до Храма-на-Крови. По этому маршруту полиция ограничивала автомобильное движение.
Шествие началось от Памятного креста и закладного камня, которые установлены возле станции Шарташ (в 1918 году — Екатеринбург II), на месте, где будет построен храм в честь иконы Божией Матери «Валаамская» — одной из трех чудотворных икон, явленных в годы правления Николая II.
Далее колонна проследовала по улицам Куйбышева, Восточной, Челюскинцев, Свердлова, К. Либкнехта, Царской с остановками у храма иконы Божией Матери «Порт-Артурская» и храма иконы Божией Матери «Державная».
В Екатеринбурге перед «Царскими днями» появилась Синяя линия — маршрут, идущий через главные религиозные достопримечательности города. Сейчас в уральской столице находится патриарх Кирилл, который вчера провел здесь совещание Священного синода. А в 2:30 17 июля (то есть сегодня ночью) начнется крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
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