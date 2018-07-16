«Матч ТВ» во время ЧМ построил телестудии для ESPN, CCTV, UNIVISION и других зарубежных каналов

«Матч ТВ» подготовил к чемпионату мира несколько новых телевизионных студий для крупнейших мировых вещателей, в числе которых ESPN, CCTV и UNIVISION. Это не первый опыт сотрудничества телеканала с зарубежными вещателями. Обо всех подробностях рассказал заместитель генерального директора «Матч ТВ» Евгений Мейтес.

Первая студия была построена по заказу компании ESPN еще в 2017 году накануне проведения в России Кубка Конфедераций. Успешный опыт сотрудничества был высоко оценен специалистами крупных международных телевещательных компаний, которые сформировали целый пакет подобных заказов для освещения чемпионата мира по футболу в 2018 году. В результате поиска лучших площадок для оборудования студий и стенд-ап позиций на фоне самых узнаваемых архитектурных объектов Москвы с городскими властями была согласована возможность использования парка «Зарядье» и смотровой площадки Воробьевых гор.

«К сожалению, условия конфиденциальности контрактов, заключенных с рядом иностранных партнеров, не позволяют раскрывать информацию о нашей совместной деятельности, — сообщил заместитель генерального директора «Матч ТВ» Евгений Мейтес. — Поэтому мы не можем демонстрировать весь масштаб работ. Но о части студий мы можем говорить открыто. Следует отметить, что все было сделано в очень сжатые сроки. Например, студийные комплексы были построены для следующих компаний: CCTV ( Китай ) — парк «Зарядье»; ESPN (Латинская Америка) — в легендарном «Доме на набережной» с видом на Кремль, Храм Христа Спасителя и исторический центр Москвы; UNIVISION — США (вещает на Латинскую Америку) — на террасе гостиницы «Four Seasons» с видом на Манежную площадь, Государственный исторический музей и Храм Христа Спасителя. И, конечно, наши стендап-комплексы в парке «Зарядье» и на смотровой площадке на Воробьевых горах. Включения оттуда вели компании CNN (США), BBC ( Англия ), Saudi Sports ( Саудовская Аравия ), Mediaset ( Италия ), RTI (Италия) и другие».

Комплексы в парке Зарядье пользовались большой популярностью у болельщиков не только в качестве красочных архитектурных объектов, ассоциируемых с чемпионатом мира, но и как возможность попасть в объектив телекамеры. Они устраивали колоритные представления под окнами студий, наблюдать за которыми могли миллионы зрителей в мире.

Выполняя заказы на строительство телестудий, «Матч ТВ» стремился учесть все пожелания заказчиков, при формировании которых важную роль играл объем выделенных финансов. Некоторые компании заказали создание объектов под ключ, некоторые вносили дополнения по ходу строительства. В качестве подрядчика «Матч ТВ» выполнил весь комплекс работ от создания дизайна, расчета проекта, включая этап строительства, до полного оснащения телестудий необходимой аппаратурой. Подготовка проектов заняла несколько месяцев. Схемы конструкций неоднократно корректировались под постоянно меняющиеся идеи заказчиков, и в итоге стали тем, что увидели зрители как на телеэкранах, так и на улицах Москвы. Была проведена огромная работа по созданию максимально комфортных и технически грамотно организованных студий. Она включала разработку и изготовление декораций, предоставление высококвалифицированного персонала и телекоммуникационного оборудования. Серьезное внимание было уделено вопросам безопасности и охраны труда. Сотрудники охраны владели иностранными языками, была обеспечена круглосуточная поддержка медицинскими службами и многое другое.

«Что касается самого студийного производства, то здесь нет никаких отличий от того, что мы делаем в России, — отметил заместитель генерального директора «Матч ТВ» Евгений Мейтес. — Гостями студий были футболисты и тренеры с мировым именем, например Карло Анчелотти Гус Хиддинк , Паоло Росси, Златан Ибрагимович, Роберто Карлос , Христо Стоичков и многие другие. В эфире Univision выступал колумбийский певец Малума, собирающий миллиарды просмотров на Youtube. То есть в этом плане пока никто не придумал ничего нового, и мы не отстаем от наших зарубежных коллег».

Заказ на самую большую студию поступил от телекомпании CCTV — основного китайского телевещателя. Компания слишком поздно направила заявку на предоставление позиции в студийном комплексе ФИФА, что не позволило им разместиться на Васильевском спуске рядом с другими крупными международными компаниями. Отсутствие четких требований и доверие китайских коллег дали возможность «Матч ТВ» творчески подойти к исполнению проекта. Весь комплекс работ по отрисовке, созданию декораций и их последующему производству провели специалисты Дирекции спортивных трансляций, которым всегда интересно получать новые вызовы и решать нетривиальные задачи. В итоге в парке «Зарядье» была построена двухэтажная студия площадью 200 кв. метров с видом на Храм Василия Блаженного и ГУМ плюс стендап-позиция с видом на парящий мост в парке «Зарядье» и одну из 7 высоток Москвы. Следующая по масштабу — студия компании Univision на террасе отеля «Four Seasons». На 140 кв. метрах разместились инсталляция игрового футбольного поля и три полноценные съемочные позиции. Предельно сжатые сроки, за которые гостиничный номер и обычная квартира превратились в высокотехнологичные аппаратные, гримерные, рабочие зоны, обеспечивающие качественную работу студий, были по достоинству оценены коллегами-телевизионщиками компаний Univision и ESPN. Специалисты «Матч ТВ», в свою очередь, получили дополнительный опыт, изучая особенности работы своих зарубежных партнеров.

«Мы широко используем дружбу с зарубежными телеканалами, — подчеркивает заместитель генерального директора «Матч ТВ» Евгений Мейтес. — Обмен опытом мы рассматриваем как один из ключевых факторов развития и зарождения новых идей. Я сам уделяю большое внимание обучению специалистов на территории России и за ее пределами. В последнее время наш взгляд был направлен на Запад, но, думаю, что не стоит упускать из виду развитие технологий на Востоке, например в Японии , где технический прогресс развивается экстремально быстро: пока весь мир думает над тем, нужна ли ему телевизионная картинка в формате 4K, японцы уже перешли на 8K и даже привезли в Россию собственную ПТС (передвижную телевизионную станцию), позволяющую производить сигнал в этом формате».

В зависимости от целей и специфики стажировки в командировки направляются продюсеры, режиссеры, режиссеры повторов, редакторы и другие специалисты, деятельность которых связана с производством трансляций.

«Матч ТВ» планирует продолжать сотрудничество с зарубежными телевещателями по оказанию услуг и обмену профессиональным опытом.