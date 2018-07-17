Кислородное голодание поможет при посттравматическом расстройстве

Умеренное кислородное голодание может заменить лекарства при лечении посттравматического стрессового расстройства. К такому выводу пришла группа российских ученых после экспериментальной проверки метода на крысах. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.

Синдром посттравматического стрессового расстройства появляется после физических травм, техногенных или природных катастроф или психологической травмы в результате военных действий. Он проявляется через высокий уровень тревожности, непроизвольные воспоминания о психотравмирующей ситуации, вызывающие состояние стресса. Симптомы ПТСР сохраняются в течение длительного времени после пережитой психической травмы, и расстройство практически нельзя вылечить при помощи медикаментов.

«Синдром посттравматических стрессовых расстройств сопровождается не только нарушением психического здоровья, но и повреждением внутренних органов. И если невозможно подобрать терапию, то нужно последовательно искать выходы в других направлениях, — говорит соавтор работы Вадим Цейликман из ЮУрГУ. — Одно из них — адаптационная медицина. Это немедикаментозное воздействие умеренными гипоксическими тренировками, которые проводятся следующим образом: человек или животное помещаются на ограниченное время в условия со сниженным уровнем кислорода, при этом организм переносит гипоксическую тренировку без резкого дискомфорта. Организм находится в условиях низкого парциального давления кислорода, и, соответственно, снижается парциальное давление кислорода в крови, то есть появляется гипоксия. Умеренные гипоксические тренировки могут активировать защитные резервы организма».

В мировой практике гипоксические тренировки применяются при лечении других патологий и заболеваний, их эффективность тренировок подтверждают многие исследования. Так, особенно эффективны гипоксические тренировки при болезнях сердечно-сосудистой системы, а также при коррекции болезни Альцгеймера. Однако для лечения ПТСР эту методику применили впервые.

Кроме того, ученые доказали, что следствием синдрома ПТСР может быть дисфункция надпочечников. Они обнаружили, что коррекция функций надпочечников вместе с гипоксическими тренировками позволяет облегчить течение синдрома для больного. Однако до того, как этот способ войдет в широкую практику, он должен пройти серьезную проверку, что может растянуться на несколько десятилетий.

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