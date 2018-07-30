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В парке «Красная Пресня» прозвучал «Гусарский марш»
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В парке «Красная Пресня» прозвучал «Гусарский марш» 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В последнюю субботу июля музыкальный марафон Программы «Военные оркестры в парках» принимал парк «Красная Пресня».
Третий год подряд в парках и скверах столицы звучит музыка самых лучших военно-оркестровых коллективов страны, которые своими выступлениями радуют москвичей и гостей города.
На этот раз на концентричную площадку, которая расположилась на Красногвардейских прудах парка «Красная Пресня», вышел Военный оркестр Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Отметим, что выступление в парке, который впитал в себя дух мегаполиса от находящегося рядом комплекса Москва-Сити, но несмотря на это сохранил до наших дней природный ансамбль из старинных аллей, живописных водоемов с сетью каналов и прудов, стало по-особенному романтично.
Программа «Военные оркестры в парках» в московском парке «Красная Пресня»
Мимо концертной площадки, расположенной на деревянном настиле, проплывали лодочки с отдыхающими, и казалось, что парк как будто затаился, подчиняясь великолепной музыке оркестра, в ожидании любимых многими мелодий.
Открыл концертную программу «Гусарский марш», музыкальную «вахту» подхватили старинный вальс «Березка», зажигательная «Цыганочка» и вальс «Лесная сказка».
"Было бы упущением, находясь в одной из стариннейших усадеб столицы не исполнить песни о самом красивом городе Земли — Москве", — сказал ведущий концертной программы перед исполнением попурри «Это Москва».
Организаторами Программы «Военные оркестры в парках» ежегодно является Дирекция военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», при поддержке Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардии и Правительства Москвы.
В 2018 году в Программе принимают участие 13 парков и скверов столицы. Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров невероятного красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.
Программа «Военные оркестры в парках» в московском парке «Красная Пресня»
Следующий концерт состоится 4 августа в 17.00 на Центральной площади Парка
"Кузьминки". На Главную сцену парка выйдет легендарный и неподражаемый Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации.
МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством фестиваля «Спасская башня».
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