В парке «Красная Пресня» пройдет Фестиваль Турции

Принято решение о проведении Фестиваля Турции Москве — он пройдет в центре столицы в парке «Красная Пресня» с 10 по 12 августа 2018 года.

Фестиваль организован при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и посольства Турции в России

Для большой наглядности на территории парка будут в миниатюре воссозданы главные достопримечательности страны: из песка — древний театр Аспендос, благодаря реалистичным декорациям тут можно будет увидеть и ворота Адриана, и Троянского коня, и храм Аполлона, и колонны Перге. Фестиваль планируется как большое театрализованное действо со множеством костюмов, различных конкурсов. Как сказал председатель Совета правления Федерации турецких отельеров Осман Айык, организаторы придают большое значение Фестивалю Турции в России. Фестиваль проходит в Москве уже третий год.

Говоря о результатах прошлогоднего фестиваля, Осман Айык отметил, что 200 московских семей выиграли во время фестиваля бесплатные путевки на курорты в Турции, а всего его посетило более 130 000 человек.

Парк «Красная Пресня» основан в 1932 году на месте усадьбы Студенец и является памятником истории и архитектуры, памятником садово-паркового искусства XVIII–XIX веков федерального значения. В конце XVIII века усадьба принадлежала князьям Гагариным, которые и заложили основу ландшафтного стиля парка, разбив систему голландских прудов. Территория парка хорошо подходит для проведения всевозможных квестов, соревнований и театрализованных представлений с различным площадками.