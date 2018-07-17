Практический семинар проведут в парке «Красная Пресня»

Мастер-класс «Терапия расслабления и освобождения» пройдет 17 июля в парке «Красная Пресня».

На семинаре все желающие смогут «рассказать» свою историю о переживаниях и фобиях, используя краски и кисточки. Кроме арт-терапии гости мероприятие поделятся своими проблемами с другими участниками мастер-класса и получат советы, касающиеся изложенной ситуации.

Семинар проведет психолог Виктория Бекиева, сообщили на официальной странице парка в социальных сетях. Она поможет присутствующим воплотить на бумаге образ «Дерево моего сочуствия» и объяснит смысл получившейся картины. Добавим, что практический семинар начнется в 19:00 по адресу: улица Мантулинская, дом 5