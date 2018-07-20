Движение на ряде улиц в районе ул. Красная Пресня ограничено до 30 ноября из-за инженерных работ

Движение на ряде улиц в районе ул. Красная Пресня ограничено до 30 ноября 2018 г. из-за реконструкции инженерных сетей в центре столицы, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

Так, на участках ул. Трехгорный вал в районе д. 24; ул. Заморенова в районе д. 40; ул. Красная Пресня на пересечении с ул. Пресненский Вал; ул. Пресненский Вал в районе д. 4/29; ул. Пресненский Вал от д. 6, стр. 1 до д. 48/2, стр. 1 на ул. Красная Пресня по 25 августа включительно движение ограничено круглосуточно на одной полосе.

На участке Столярного пер. от д. 4/29 до д. 3, корп. 13 движение будет ограничено с 20 августа по 25 октября круглосуточно на одной полосе.

Также на участке ул. Пресненский Вал от д. 5 до д. 6, стр. 1, а также в районе д. 4/29 на ул. Пресненский Вал движение на одной полосе будет ограничено с 20 сентября по 25 октября круглосуточно на одной полосе.

С 20 сентября по 30 ноября круглосуточно на одной полосе движение будет ограничено на участке ул. Красная Пресня от д. 22 до д. 26 и на участке Большого Трехгорного пер. в районе д. 23, стр. 1а на ул. Красная Пресня.