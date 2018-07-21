Нижегородка стала финалисткой Всероссийского конкурса молодёжных проектов

Нижегородка Анна Калякина стала финалисткой Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде в Крыму

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Роскультцентр», на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» завершилась Народная смена «Вместе».

На официальном закрытии смены были подведены итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов и состоялось вручение 20 рекомендационных сертификатов на получение грантов. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено около 80 идей.

Жительница Чкаловского района Нижегородской области Анна Калякина представила проект «Вдохновение», связанный с созданием швейной мастерской.

«Моя идея позволит жителям Чкаловска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, получить основные навыки швейного мастерства. Они смогут обучиться практическим приёмам ремонта и изготовления одежды, сувенирной продукции и аксессуаров. В дальнейшем это даст возможность трудоустройства в данной сфере. У всех желающих будет возможность изготовить сувенирную продукцию и реализовать её на благотворительных площадках. Обучение в творческой атмосфере позволит раскрыться каждому, улучшить своё моральное состояние, поверить в себя и самореализоваться», — рассказала Полина, отметив, что мастерская будет оборудована на базе Центра ремёсел Чкаловска.