Ещё
Нижегородка стала финалисткой Всероссийского конкурса молодёжных проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Турции произошла трагедия с россиянином
В Турции произошла трагедия с россиянином

Нижегородка стала финалисткой Всероссийского конкурса молодёжных проектов 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Нижегородка Анна Калякина стала финалисткой Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде в Крыму.
Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Роскультцентр», на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» завершилась Народная смена «Вместе».
На официальном закрытии смены были подведены итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов и состоялось вручение 20 рекомендационных сертификатов на получение грантов. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено около 80 идей.
Жительница Чкаловского района Нижегородской области Анна Калякина представила проект «Вдохновение», связанный с созданием швейной мастерской.
«Моя идея позволит жителям Чкаловска, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, получить основные навыки швейного мастерства. Они смогут обучиться практическим приёмам ремонта и изготовления одежды, сувенирной продукции и аксессуаров. В дальнейшем это даст возможность трудоустройства в данной сфере. У всех желающих будет возможность изготовить сувенирную продукцию и реализовать её на благотворительных площадках. Обучение в творческой атмосфере позволит раскрыться каждому, улучшить своё моральное состояние, поверить в себя и самореализоваться», — рассказала Полина, отметив, что мастерская будет оборудована на базе Центра ремёсел Чкаловска.
Newsroom24: последние новости
Система «Наш Нижний» позволит контролировать исполнение пожеланий жителей, - Никитин Дзержинец заплатит штраф в 15 тысяч рублей за фальсификацию стеклоомывателя Гигантские улитки вылезли на Верхне-Волжскую набережную после ливней
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
Фото кабинета Медведева удивило россиян
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
В Турции произошла трагедия с россиянином
Порошенко принял решение по крушению MH17
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение