Минпромторг проведет Всероссийский конкурс СМИ «PROЛЕСПРОМ — 2018»

Конкурс проводится с целью популяризации лучших журналистских работ по теме Лесопромышленного комплекса России и поощрения лучшего журналистского опыта.

К участию в конкурсе приглашаются представители средств массовой информации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, и индивидуальные журналисты.

Прием конкурсных заявок будет осуществляться в специальном разделе официального сайта Лесопромышленного комплекса России, посвященном конкурсу. К участию в конкурсе принимаются материалы на русском языке, опубликованные в СМИ с 01 мая 2017 года по 25 сентября 2018 года.

В конкурсе предусмотрено два блока номинаций: для СМИ и для индивидуальных журналистов.

В состав жюри конкурса войдут специалисты в области журналистики, специалисты лесопромышленного комплекса России, представители федеральных органов управления и медиасообщества.