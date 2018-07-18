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Минпромторг проведет Всероссийский конкурс СМИ «PROЛЕСПРОМ — 2018»
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Минпромторг проведет Всероссийский конкурс СМИ «PROЛЕСПРОМ — 2018» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявло о начале Всероссийского конкурса СМИ «PROЛЕСПРОМ-2018», говорится в сообщении Лесопромышленного комплекса России (ЛПК).
Конкурс проводится с целью популяризации лучших журналистских работ по теме Лесопромышленного комплекса России и поощрения лучшего журналистского опыта.
К участию в конкурсе приглашаются представители средств массовой информации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, и индивидуальные журналисты.
Прием конкурсных заявок будет осуществляться в специальном разделе официального сайта Лесопромышленного комплекса России, посвященном конкурсу. К участию в конкурсе принимаются материалы на русском языке, опубликованные в СМИ с 01 мая 2017 года по 25 сентября 2018 года.
В конкурсе предусмотрено два блока номинаций: для СМИ и для индивидуальных журналистов.
В состав жюри конкурса войдут специалисты в области журналистики, специалисты лесопромышленного комплекса России, представители федеральных органов управления и медиасообщества.
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