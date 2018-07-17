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Госдума приняла закон о доступе Росаккредитации к налоговой тайне
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Госдума приняла закон о доступе Росаккредитации к налоговой тайне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) получит право запрашивать и получать на безвозмездной основе сведения, составляющие налоговую тайну.
Документ был внесен в Госдуму правительством РФ.
«Национальный орган по аккредитации при осуществлении возложенных на него полномочий запрашивает и получает на безвозмездной основе документы и (или) информацию, включая сведения, составляющие государственную, налоговую, коммерческую, иную охраняемую законом тайну, от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в тексте документа.
При этом отмечается, что полученные сведения не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных российским законодательством.
Помимо этого, документ содержит положения о праве должностных лиц национального органа по аккредитации беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии программы выездной оценки или приказа о проведении выездной проверки посещать территорию, здания, сооружения и помещения, используемые заявителем, аккредитованным лицом, а также получать доступ к оборудованию, веществам и материалам заявителя.
Сотрудники Росаккредитации при этом могут использовать средства аудио-, фото— и видеофиксации и иные технические средства.
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