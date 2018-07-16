ВС Латвии заявили о российском военном корабле у границы республики

РИГА , 16 июля. / ТАСС /. Российский военный корабль в понедельник был замечен вблизи границы Латвии . С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 19 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 16 июля идентифицировали гидрографическое исследовательское судно «Андромеда» класса «Мома» Вооруженных сил России", — сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

На минувших выходных НВС Латвии заявили о приближении к границе республики корабля поддержки подводной лодки «СС-750» класса «Каштан», корвета «Калмыкия» проекта 133.1М, подводной лодки «Дмитров» класса «Кило» (собирательное обозначение, принятое в НАТО для подводных лодок «Палтус» и «Варшавянка») и большого противолодочного корабля «Североморск» проекта 1155 ВС РФ

По версии минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.