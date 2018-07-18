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Опрос: 45% американцев не верят в эффективность санкций против РФ
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Опрос: 45% американцев не верят в эффективность санкций против РФ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Почти половина американцев не верит в эффективность санкций против России, следует из результатов опроса Rasmussen Reports.
Отвечая на вопрос, эффективно ли работают ограничительные меры в отношении Москвы, 45% опрошенных ответили отрицательно, при чем 15% из них выбрали ответ «Абсолютно неэффективны».
Эффективность санкций отметили 46%, из них 11% сочли их «крайне эффективными».
Исследование проводилось 11-12 июля и включало в себя телефонный опрос и онлайн-интервью. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних американцев. Погрешность составляет не более 3%.
США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма. Первый пакет ограничительных мер предусматривал замораживание активов и введение визовых ограничений для ряда лиц, попавших в черные списки.
Практически после каждого ухудшения отношения Москвы с Западом список санкций расширялся. Последний раз о введении новых ограничительных мер в отношении России заявили в Конгрессе США 17 июля.
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