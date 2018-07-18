Опрос: 45% американцев не верят в эффективность санкций против РФ

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Почти половина американцев не верит в эффективность санкций против России , следует из результатов опроса Rasmussen Reports.

Отвечая на вопрос, эффективно ли работают ограничительные меры в отношении Москвы, 45% опрошенных ответили отрицательно, при чем 15% из них выбрали ответ «Абсолютно неэффективны».

Эффективность санкций отметили 46%, из них 11% сочли их «крайне эффективными».

Исследование проводилось 11-12 июля и включало в себя телефонный опрос и онлайн-интервью. В нем приняли участие 1000 совершеннолетних американцев. Погрешность составляет не более 3%.

США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма . Первый пакет ограничительных мер предусматривал замораживание активов и введение визовых ограничений для ряда лиц, попавших в черные списки.